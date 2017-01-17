Стриптизерши попросили Минтруд ввести для них должностные инструкции

Российские стриптизерши открыто продемонстрировали свои мысли по поводу профессии. Они выразили свое возмущение тем, что не получают никаких льгот: ни медстраховку, ни пенсию. Девушки составили коллективное требование и отправили его в Минтруд. Сегодня стало известно, что в ведомстве документ получили.

Некоторые из подписавшихся под письмом танцовщиц сравнивают себя с балеринами. Кроме того, в некоторых ночных клубах для стриптизерш уже ввели категории мастерства, позаимствованные из балета., пресс-атташе Ассоциации стриптиз-клубов: «Мы прописали профессиональные стандарты. Это прежде всего означает, что при приеме на работу мы учитываем степень хореографической подготовки каждой артистки. И ей присваивается то или иное звание. Как в балете есть балерина первой категории, второй, солистка, так и у нас есть. Актриса флирта первой категории, второй, хореограф на пилоне, и есть актриса флирта класса „Звезда“».В ночном клубе заявляют, что здесь нет стриптизерш, одни актрисы флирта. Кстати, сам стриптиз в скором времени тоже может быть переименован — во флиртиз. Как говорят в Ассоциации стриптиз-клубов, над разработкой должностных инструкций трудились несколько лет. Таким образом постарались развеять слухи об эротическом искусстве.: «Сейчас в сфере стриптиза царит полный хаос. Многие заведения, прикрываясь вывеской стриптиза, предлагают сексуального характера услуги. В то время как честные стриптиз-клубы страдают. Потому что они навлекают на себя подозрения в нечистоплотности».При этом и сами девушки, уставшие ловить косые взгляды клиентов, готовы бороться за свои права. По их просьбе в документе появился пункт, что в случае «недопустимого поведения гостей» девушка вправе отказаться от продолжения банкета. А вот чаевые за самые изящные пируэты никто отменять не стал. Правда, теперь их придется делить поровну.Помимо вышеперечисленных прав, в официальном документе будут прописаны и обязанности актрис флирта. Например, стриптизерша должна будет уметь не только красиво двигаться возле пилона, но и следить за своей физической формой. Лишние килограммы могут обернуться увольнением. Но девушки этого не боятся.Юристы наличия такого жесткого правила не исключают. Но призывают подумать стриптизерш и о социальных гарантиях. К примеру, путевки в детский лагерь для детей, отдых в санатории для себя и больничный за счет заведения тоже стоит отразить в документе.А вот рабочий график, судя по всему, останется ненормированным. Танцами у шеста дело не ограничится. С новыми правилами к своим ролям девушки будут готовиться с хореографами, тренерами и профессиональными косметологами, часами проводя время у станка.Пока девушки в тестовом режиме только привыкают к новому своду правил. Теперь дело за министерством труда. Только там пока пожимают плечами и что делать с этими инструкциями, не знают.Подробности — в видеоматериале.