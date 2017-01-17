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  • 17.01, 15:57
Стриптизерши попросили Минтруд ввести для них должностные инструкции. женщины, ночные клубы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стриптизерши попросили Минтруд ввести для них должностные инструкции

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Стриптизерши попросили Минтруд ввести для них должностные инструкции

Стриптизерши попросили Минтруд ввести для них должностные инструкции

Стриптизерши попросили Минтруд ввести для них должностные инструкции

    Российские стриптизерши открыто продемонстрировали свои мысли по поводу профессии. Они выразили свое возмущение тем, что не получают никаких льгот: ни медстраховку, ни пенсию. Девушки составили коллективное требование и отправили его в Минтруд. Сегодня стало известно, что в ведомстве документ получили.

    Некоторые из подписавшихся под письмом танцовщиц сравнивают себя с балеринами. Кроме того, в некоторых ночных клубах для стриптизерш уже ввели категории мастерства, позаимствованные из балета.

    Евгений Шаповалов, пресс-атташе Ассоциации стриптиз-клубов: «Мы прописали профессиональные стандарты. Это прежде всего означает, что при приеме на работу мы учитываем степень хореографической подготовки каждой артистки. И ей присваивается то или иное звание. Как в балете есть балерина первой категории, второй, солистка, так и у нас есть. Актриса флирта первой категории, второй, хореограф на пилоне, и есть актриса флирта класса „Звезда“».

    В ночном клубе заявляют, что здесь нет стриптизерш, одни актрисы флирта. Кстати, сам стриптиз в скором времени тоже может быть переименован — во флиртиз. Как говорят в Ассоциации стриптиз-клубов, над разработкой должностных инструкций трудились несколько лет. Таким образом постарались развеять слухи об эротическом искусстве.

    Евгений Шаповалов: «Сейчас в сфере стриптиза царит полный хаос. Многие заведения, прикрываясь вывеской стриптиза, предлагают сексуального характера услуги. В то время как честные стриптиз-клубы страдают. Потому что они навлекают на себя подозрения в нечистоплотности».

    При этом и сами девушки, уставшие ловить косые взгляды клиентов, готовы бороться за свои права. По их просьбе в документе появился пункт, что в случае «недопустимого поведения гостей» девушка вправе отказаться от продолжения банкета. А вот чаевые за самые изящные пируэты никто отменять не стал. Правда, теперь их придется делить поровну.

    Помимо вышеперечисленных прав, в официальном документе будут прописаны и обязанности актрис флирта. Например, стриптизерша должна будет уметь не только красиво двигаться возле пилона, но и следить за своей физической формой. Лишние килограммы могут обернуться увольнением. Но девушки этого не боятся.

    Юристы наличия такого жесткого правила не исключают. Но призывают подумать стриптизерш и о социальных гарантиях. К примеру, путевки в детский лагерь для детей, отдых в санатории для себя и больничный за счет заведения тоже стоит отразить в документе.

    А вот рабочий график, судя по всему, останется ненормированным. Танцами у шеста дело не ограничится. С новыми правилами к своим ролям девушки будут готовиться с хореографами, тренерами и профессиональными косметологами, часами проводя время у станка.

    Пока девушки в тестовом режиме только привыкают к новому своду правил. Теперь дело за министерством труда. Только там пока пожимают плечами и что делать с этими инструкциями, не знают.

    Подробности — в видеоматериале.

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