Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 12:55

Лавров об администрации Трампа: не стоит впадать ни в одну, ни в другую крайность

комментировать
Лавров об администрации Трампа: не стоит впадать ни в одну, ни в другую крайность

Лавров об администрации Трампа: не стоит впадать ни в одну, ни в другую крайность

Лавров об администрации Трампа: не стоит впадать ни в одну, ни в другую крайность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года высказал мнение, что будущее отношений Москвы и Вашингтона прояснится после начала работы избранного 45-го президента.

По мнению главы МИД РФ, вектор, в котором будут развиваться связи США и России, определится после того, как команда Трампа начнет работу.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы реалисты и, конечно же, следим за тем, как готовится новая администрация США к вступлению в свои права. И я бы не стал впадать ни в одну, ни в другую крайность. Сейчас в СМИ, в политологическом обществе очень много прогнозов, спекуляций, одни захлебываются от восторга, другие говорят, что ничего не изменится».

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, в Москве приветствуют заявление Трампа о том, что одним из его приоритетов станет борьба с терроризмом. Также РФ надеется, что его администрация примет приглашение на встречу по Сирии в Астане, которая может стать первым официальным контактом между российской стороной и новым руководством США.

Лавров отметил, что взгляды Трампа существенно отличаются от позиции его предшественников. Избранный 45-м президентом США миллиардер в первую очередь, как считает министр иностранных дел РФ, делает упор на интересы США.

Сергей Лавров: «У Трампа взгляды особые, они существенно отличаются от взглядов его предшественников, в том числе не только демократов, но и республиканцев. В основе этих взглядов — коренной интерес США, как Дональд Трамп его представляет».

Министр подчеркнул, что в Москве разделяют мнение Трампа о том, что каждая страна должна сама отвечать за свое развитие.

Сергей Лавров: «Это перекликается с нашим подходом. Мы выступаем за то, чтобы все были самостоятельны, чтобы в мире было меньше иждивенчества, чтобы было уважение к законам, легитимным интересам каждого государства».

Лавров высказал мнение, что Трамп не будет прибегать к политике двойных стандартов в вопросе борьбы с международным терроризмом.

Сергей Лавров: «То, что мы слышим от Дональда Трампа и от его команды, говорит о том, что у них другой подход и они не будут прибегать к двойным стандартам для того, чтобы борьбу с терроризмом использовать еще и для достижения каких-то не относящихся к этой задаче целей».

Отвечая на вопрос корреспондента НТВ Гарри Княгницкого, Лавров заявил, что в Москве не усматривают в заявлениях Трампа предложения о снятии санкций в ответ на сокращение ядерного вооружения. При этом министр отметил, что тема ядерного оружия, стратегической стабильности и паритета в этих вопросах является одной из ключевых в отношениях РФ и США.

Сергей Лавров сегодня выступает на пресс-конференции по итогам 2016 года. НТВ.Ru ведет прямую трансляцию.

Новости по теме

Выборы президента в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru