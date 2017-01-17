Лавров об администрации Трампа: не стоит впадать ни в одну, ни в другую крайность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе
пресс-конференции по итогам 2016 года высказал мнение, что будущее отношений Москвы и Вашингтона прояснится после начала работы избранного 45-го президента.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы реалисты и, конечно же, следим за тем, как готовится новая администрация США к вступлению в свои права. И я бы не стал впадать ни в одну, ни в другую крайность. Сейчас в СМИ, в политологическом обществе очень много прогнозов, спекуляций, одни захлебываются от восторга, другие говорят, что ничего не изменится».
Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, в Москве приветствуют заявление Трампа о том, что одним из его приоритетов станет борьба с терроризмом. Также РФ надеется, что его администрация примет приглашение на встречу по Сирии в Астане, которая может стать первым официальным контактом между российской стороной и новым руководством США.
Лавров отметил, что взгляды Трампа существенно отличаются от позиции его предшественников. Избранный 45-м президентом США миллиардер в первую очередь, как считает министр иностранных дел РФ, делает упор на интересы США.
Сергей Лавров: «У Трампа взгляды особые, они существенно отличаются от взглядов его предшественников, в том числе не только демократов, но и республиканцев. В основе этих взглядов — коренной интерес США, как Дональд Трамп его представляет».
Министр подчеркнул, что в Москве разделяют мнение Трампа о том, что каждая страна должна сама отвечать за свое развитие.
Сергей Лавров: «Это перекликается с нашим подходом. Мы выступаем за то, чтобы все были самостоятельны, чтобы в мире было меньше иждивенчества, чтобы было уважение к законам, легитимным интересам каждого государства».
Лавров высказал мнение, что Трамп не будет прибегать к политике двойных стандартов в вопросе борьбы с международным терроризмом.
Сергей Лавров: «То, что мы слышим от Дональда Трампа и от его команды, говорит о том, что у них другой подход и они не будут прибегать к двойным стандартам для того, чтобы борьбу с терроризмом использовать еще и для достижения каких-то не относящихся к этой задаче целей».
Отвечая на вопрос корреспондента НТВ Гарри Княгницкого, Лавров заявил, что в Москве не усматривают в заявлениях Трампа предложения о снятии санкций в ответ на сокращение ядерного вооружения. При этом министр отметил, что тема ядерного оружия, стратегической стабильности и паритета в этих вопросах является одной из ключевых в отношениях РФ и США.
Сергей Лавров сегодня выступает на пресс-конференции по итогам 2016 года. НТВ.Ru ведет прямую трансляцию.
Комментарии