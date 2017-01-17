Жителям Челябинска вместо тела бабушки выдали в морге неизвестного покойника

В Челябинске разразился скандал в одном из местных бюро
судебно-медицинской экспертизы. Работники этого учреждения перепутали поступившие к ним тела умерших. В итоге людям, которые пришли получить для захоронения покойную, пытались, как они выразились, «подсунуть чужую бабушку». Куда делась их родная, удалось выяснить не сразу.
Екатерина Кошелева, внучка умершей: «У нашей бабушки все зубы были. Зубы после смерти не могут же выпасть».
Сотрудники морга сначала отнеслись к возможной ошибке скептически, заявив, что такого не может быть. Учреждение специфическое, и отчетность здесь строгая. Хотя у родственников на этот счет закрались большие сомнения.
Семью Кошелевых в морге почти убедили не верить глазам. Ритуальный кортеж повез покойницу в последний путь. Но по дороге на кладбище родственники все же решили развернуть катафалк и отправиться обратно в морг.
Все сомнения отпали, когда провели опознание и посмотрели запись вскрытия. Семья Кошелевых чуть не похоронила чужого человека. Кроме того, выяснилось, что Лидия Кошелева к этому времени уже обрела вечный покой на другом кладбище. Люди, которые ее хоронили, подмены почему-то не заметили.
Сейчас все лежат на своих местах. Но как такое могло случиться, еще предстоит разобраться.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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