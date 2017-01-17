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  • 17.01, 11:24
Жителям Челябинска вместо тела бабушки выдали в морге неизвестного покойника. морги, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жителям Челябинска вместо тела бабушки выдали в морге неизвестного покойника

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Жителям Челябинска вместо тела бабушки выдали в морге неизвестного покойника

Жителям Челябинска вместо тела бабушки выдали в морге неизвестного покойника

Жителям Челябинска вместо тела бабушки выдали в морге неизвестного покойника

    В Челябинске разразился скандал в одном из местных бюро судебно-медицинской экспертизы. Работники этого учреждения перепутали поступившие к ним тела умерших. В итоге людям, которые пришли получить для захоронения покойную, пытались, как они выразились, «подсунуть чужую бабушку». Куда делась их родная, удалось выяснить не сразу.

    С родственницей семьи Кошелевых из Челябинска в морге произошли невероятные метаморфозы. Поменялся размер ноги, выпали зубы.

    Екатерина Кошелева, внучка умершей: «У нашей бабушки все зубы были. Зубы после смерти не могут же выпасть».

    Сотрудники морга сначала отнеслись к возможной ошибке скептически, заявив, что такого не может быть. Учреждение специфическое, и отчетность здесь строгая. Хотя у родственников на этот счет закрались большие сомнения.

    Семью Кошелевых в морге почти убедили не верить глазам. Ритуальный кортеж повез покойницу в последний путь. Но по дороге на кладбище родственники все же решили развернуть катафалк и отправиться обратно в морг.

    Все сомнения отпали, когда провели опознание и посмотрели запись вскрытия. Семья Кошелевых чуть не похоронила чужого человека. Кроме того, выяснилось, что Лидия Кошелева к этому времени уже обрела вечный покой на другом кладбище. Люди, которые ее хоронили, подмены почему-то не заметили.

    Сейчас все лежат на своих местах. Но как такое могло случиться, еще предстоит разобраться.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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