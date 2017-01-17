Жителям Челябинска вместо тела бабушки выдали в морге неизвестного покойника

В Челябинске разразился скандал в одном из местных бюро судебно-медицинской экспертизы. Работники этого учреждения перепутали поступившие к ним тела умерших. В итоге людям, которые пришли получить для захоронения покойную, пытались, как они выразились, «подсунуть чужую бабушку». Куда делась их родная, удалось выяснить не сразу.

143 морги

Челябинск

С родственницей семьи Кошелевых из Челябинска в морге произошли невероятные метаморфозы. Поменялся размер ноги, выпали зубы., внучка умершей: «У нашей бабушки все зубы были. Зубы после смерти не могут же выпасть».Сотрудники морга сначала отнеслись к возможной ошибке скептически, заявив, что такого не может быть. Учреждение специфическое, и отчетность здесь строгая. Хотя у родственников на этот счет закрались большие сомнения.Семью Кошелевых в морге почти убедили не верить глазам. Ритуальный кортеж повез покойницу в последний путь. Но по дороге на кладбище родственники все же решили развернуть катафалк и отправиться обратно в морг.Все сомнения отпали, когда провели опознание и посмотрели запись вскрытия. Семья Кошелевых чуть не похоронила чужого человека. Кроме того, выяснилось, что Лидия Кошелева к этому времени уже обрела вечный покой на другом кладбище. Люди, которые ее хоронили, подмены почему-то не заметили.Сейчас все лежат на своих местах. Но как такое могло случиться, еще предстоит разобраться.Подробности — в репортаже