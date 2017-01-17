Снаряды украинских силовиков ранили двоих донецких детей

В результате обстрела вооруженными силами Украины Доломитного и Горловки, расположенных на севере ДНР, двое детей получили ранения.обрушились на село Доломитное. Как уточнили в ополчении ДНР, противник использовал танковые бронебойные боеприпасы. Удары пришлись по линиям электропередачи, вокзалу. Разрушены также несколько жилых домов. В одном из них и пострадали маленькие дети.
Одному из детей, как рассказал представитель командования армии ДНР Эдуард Басурин, осколком перебило ногу. Сейчас малыш в реанимации.
Накануне в Минске обсуждали, что необходимо предпринять, чтобы заставить киевских силовиков, наконец, соблюдать режим прекращения огня, действующий с 24 декабря. Это первая в этом году встреча контактной группы по Украине.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ: «К сожалению, случаи нарушения режиме прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных тяжелых вооружений, имели и имеют место. Хотя численность обстрелов, по сравнению с предшествующим периодом в декабре, уменьшилась».
Прорыва на переговорах вновь не произошло. Украинская сторона фактически саботировала обсуждение так называемой «формулы Штайнмайера», которая предполагает предоставление особого статуса Донбассу. Несмотря на то, что текст документа был одобрен «нормандским форматом», включая украинского президента Порошенко, теперь документ вызывает со стороны Киева массу возражений.
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