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  • 17.01, 06:51
В столице Аргентины тушат пожар в международном аэропорту. Аргентина, аэропорты, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В столице Аргентины тушат пожар в международном аэропорту

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В столице Аргентины тушат пожар в международном аэропорту

В столице Аргентины тушат пожар в международном аэропорту

В столице Аргентины тушат пожар в международном аэропорту

    Из горящего в Буэнос-Айресе здания международного аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал.

    Работа международного аэропорта Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе временно приостановлена из-за пожара в здании терминала. Пассажиры и персонал эвакуированы. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.

    По предварительной информации, пожар начался в зале вылета. Причины ЧП будут установлены позже.

    Руководство аэропорта сообщило, что возгорание взято под контроль. Диспетчерский пункт не был затронут пожаром, что позволит оперативно возобновить прием самолетов. В настоящее время все прибывающие рейсы перенаправлены в другие аэропорты.

    Очевидцы сообщают в соцсетях о панике среди пассажиров.



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