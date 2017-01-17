В столице Аргентины тушат пожар в международном аэропорту

Из горящего в
ТАСС.
Буэнос-Айресе здания международного аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал.
По предварительной информации, пожар начался в зале вылета. Причины ЧП будут установлены позже.
Руководство аэропорта сообщило, что возгорание взято под контроль. Диспетчерский пункт не был затронут пожаром, что позволит оперативно возобновить прием самолетов. В настоящее время все прибывающие рейсы перенаправлены в другие аэропорты.
Очевидцы сообщают в соцсетях о панике среди пассажиров.
***AHORA: Algo se prende fuego en el Aeroparque Jorge Newbery. Mucho humo en el hall central. Pánico entre los pasajeros (FOTO: @muffynna) pic.twitter.com/ANEY8Iv0dg— Diario Crónica (@cronicaweb) 16 января 2017 г.
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