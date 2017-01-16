Посольство РФ в Мексике: в результате стрельбы в ночном клубе россияне не пострадали

Российские дипломаты установили, что россиян нет в числе иностранцев, погибших и пострадавших в результате стрельбы на международном музыкальном фестивале в Мексике.
В настоящее время известно о пяти погибших, среди них граждане Канады, Италии, Колумбии. В числе 15 пострадавших также есть иностранцы, в том числе гражданка США.
Стрельба произошла в ночном клубе курорта Плайя-дель-Кармен, где проводился международный музыкальный фестиваль. Вооруженный мужчина расстрелял посетителей и сотрудников заведения. Охрана пыталась его задержать. В числе погибших есть сотрудники службы безопасности клуба, пишет РИА Новости.
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