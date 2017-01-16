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  • 17.01, 00:48
Посольство РФ в Мексике: в результате стрельбы в ночном клубе россияне не пострадали. Мексика, курорты, музыка и музыканты, стрельба, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Посольство РФ в Мексике: в результате стрельбы в ночном клубе россияне не пострадали

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  • Фото Reuters © 2017, Victor Ruiz Garcia
Посольство РФ в Мексике: в результате стрельбы в ночном клубе россияне не пострадали

Посольство РФ в Мексике: в результате стрельбы в ночном клубе россияне не пострадали

Посольство РФ в Мексике: в результате стрельбы в ночном клубе россияне не пострадали
  • Фото Reuters © 2017, Victor Ruiz Garcia

    • Российские дипломаты установили, что россиян нет в числе иностранцев, погибших и пострадавших в результате стрельбы на международном музыкальном фестивале в Мексике.

    Дмитрий Болбот, консул РФ в Мехико: «Расследование продолжается, но пока известно, что ни среди погибших, ни среди пострадавших россиян нет».

    В настоящее время известно о пяти погибших, среди них граждане Канады, Италии, Колумбии. В числе 15 пострадавших также есть иностранцы, в том числе гражданка США.

    Стрельба произошла в ночном клубе курорта Плайя-дель-Кармен, где проводился международный музыкальный фестиваль. Вооруженный мужчина расстрелял посетителей и сотрудников заведения. Охрана пыталась его задержать. В числе погибших есть сотрудники службы безопасности клуба, пишет РИА Новости.

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