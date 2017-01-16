Главы ДНР И ЛНР прибыли с визитом в Крым

Лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли с визитом в Крым.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, заместителя председателя Русской общины Крыма Андрея Козенко, визит лидеров Донбасса продлится до 20 января. Члены делегаций проведут совместную пресс-конференцию, примут участие в митинге в митинге у памятника Богдану Хмельницкому в годовщину Переяславской рады, а также посетят форум славянского единства «С Россией навеки».
По словам Андрей Козенко, на форуме будет «сделан ряд политических заявлений», а Русская община Крыма «подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением „Мир Луганщине“».
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