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  • 16.01, 21:45

Главы ДНР И ЛНР прибыли с визитом в Крым

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Главы ДНР И ЛНР прибыли с визитом в Крым

Главы ДНР И ЛНР прибыли с визитом в Крым

Лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли с визитом в Крым.

Делегации из Донбасса посетили полуостров по приглашению Русской общины Крыма. Вместе с главами республик в Крым приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, заместителя председателя Русской общины Крыма Андрея Козенко, визит лидеров Донбасса продлится до 20 января. Члены делегаций проведут совместную пресс-конференцию, примут участие в митинге в митинге у памятника Богдану Хмельницкому в годовщину Переяславской рады, а также посетят форум славянского единства «С Россией навеки».

По словам Андрей Козенко, на форуме будет «сделан ряд политических заявлений», а Русская община Крыма «подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением „Мир Луганщине“».

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