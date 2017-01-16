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  • 16.01, 21:45

Таксист несколько сотен метров тащил по дороге зажатого за руку инспектора

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Таксист несколько сотен метров тащил по дороге зажатого за руку инспектора

Таксист несколько сотен метров тащил по дороге зажатого за руку инспектора

Таксист несколько сотен метров тащил по дороге зажатого за руку инспектора
  • Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

    • В Екатеринбурге таксист зажал стеклом бокового окна руку сотрудника ДПС и несколько сотен метров тащил его по дороге.

    Инцидент произошел на улице Челюскинцев во время проверки документов у водителя автомобиля Lada Priora с опознавательными знаками такси, сообщает сайт ГУ МВД по Свердловской области.

    По данным ведомства, водитель такси боковым окном зажал руку полицейского и начал движение. Протащив инспектора несколько сотен метров по дороге, он открыл окно, но не остановился. Полицейский выдернул руку, притормозил попутную машину и начал преследование правонарушителя. В результате погони таксист был задержан, в отношении него составлен ряд административных материалов, которые направлены в суд.

    Инспектор ДПС после задержания нарушителя был доставлен в городскую больницу. Медики диагностировали у него ушиб правого коленного сустава и перелом левой большой берцовой кости. Ему оказана необходимая помощь. Сейчас жизни полицейского ничего не угрожает.


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