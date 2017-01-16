Таксист несколько сотен метров тащил по дороге зажатого за руку инспектора

В Екатеринбурге таксист зажал стеклом бокового окна руку сотрудника ДПС и несколько сотен метров тащил его по дороге.
ГУ МВД по Свердловской области.
По данным ведомства, водитель такси боковым окном зажал руку полицейского и начал движение. Протащив инспектора несколько сотен метров по дороге, он открыл окно, но не остановился. Полицейский выдернул руку, притормозил попутную машину и начал преследование правонарушителя. В результате погони таксист был задержан, в отношении него составлен ряд административных материалов, которые направлены в суд.
Инспектор ДПС после задержания нарушителя был доставлен в городскую больницу. Медики диагностировали у него ушиб правого коленного сустава и перелом левой большой берцовой кости. Ему оказана необходимая помощь. Сейчас жизни полицейского ничего не угрожает.
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