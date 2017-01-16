Главную иордань Петербурга соорудят у Петропавловской крепости

Спасатели рассказали, как будет организован праздник Крещения в городе на Неве.

Петербург готовится к Крещению. В этом году в городе будет организовано 24 купели, в которые все желающие приобщиться к обряду смогут погрузиться под присмотром МЧС. В ночь с 18 на 19 января там будут работать пункты обогрева, дежурить спасатели, водолазы и врачи.Всех, кто хочет пройти ритуал, настойчиво просят не делать этого в необорудованных местах и напоминают, что это может быть небезопасно. Подход к водоемам, где в прошлом году горожане пытались опуститься в несанкционированную иордань, будет запрещен. Также не позволят окунуться в ледяную воду лицам в состоянии алкогольного опьянения.Центральную купель в Петербурге по традиции установят на Неве у Петропавловской крепости. Но в этом году из-за реставрации Иоанновского моста, иордань организуют напротив Трубецкого бастиона. В крещенскую ночь метеорологи не прогнозируют сильных морозов. Обещают минус 5 градусов в воздухе и плюс 2,3 в воде.