Главную иордань Петербурга соорудят у Петропавловской крепости

Спасатели рассказали, как будет организован праздник Крещения в городе на Неве.
Всех, кто хочет пройти ритуал, настойчиво просят не делать этого в необорудованных местах и напоминают, что это может быть небезопасно. Подход к водоемам, где в прошлом году горожане пытались опуститься в несанкционированную иордань, будет запрещен. Также не позволят окунуться в ледяную воду лицам в состоянии алкогольного опьянения.
Центральную купель в Петербурге по традиции установят на Неве у Петропавловской крепости. Но в этом году из-за реставрации Иоанновского моста, иордань организуют напротив Трубецкого бастиона. В крещенскую ночь метеорологи не прогнозируют сильных морозов. Обещают минус 5 градусов в воздухе и плюс 2,3 в воде.
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