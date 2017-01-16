Московская биржа назвала причину приостановки торгов

Специалисты Московской биржи установили причину приостановки торгов на фондовом рынке.пресс-службе Московской биржи, могло привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов.
Для того, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок, в 14:34 мск было принято решение остановить торги на фондовом рынке. Менее чем через час торги возобновились.
Остальные рынки (валютный, срочный и товарный) работали в штатном режиме.
Надо сказать, что предыдущий сбой на Московской бирже произошел в ноябре 2016 года. Тогда из-за аппаратной ошибки основного сервера были приостановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
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