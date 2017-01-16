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  • 16.01, 18:44

Московская биржа назвала причину приостановки торгов

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Московская биржа назвала причину приостановки торгов

Московская биржа назвала причину приостановки торгов

Специалисты Московской биржи установили причину приостановки торгов на фондовом рынке.

Была установлена некорректная работа программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов РЕПО. Это, подчеркнули в пресс-службе Московской биржи, могло привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов.

Для того, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок, в 14:34 мск было принято решение остановить торги на фондовом рынке. Менее чем через час торги возобновились.

Остальные рынки (валютный, срочный и товарный) работали в штатном режиме.

Надо сказать, что предыдущий сбой на Московской бирже произошел в ноябре 2016 года. Тогда из-за аппаратной ошибки основного сервера были приостановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

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