Театральный Петербург отметил 100-летие великого Евгения Лебедева

Знаменитый лицедей из звездной труппы БДТ эпохи Товстоногова вошел в историю как гениальный мастер перевоплощения, которому был подвластен любой комический или трагедийный образ.

В Петербурге отметили 100-летие со дня рождения Евгения Лебедева — актера театра и кино, которого по праву называли великим лицедеем. Лебедев вошел в историю десятками выдающихся ролей на сцене БДТ и множеством запоминающихся экранных образов.Ему было подвластно любое перевоплощение: будь то безобидный пьяница в шукшинских «Энергичный людях» или Холстомер в «Истории лошади».Евгения Алексеевича считали счастливчиком, который мог получить лучшее. И несмотря на это, Лебедев сетовал на главрежа БДТ: «Георгий Александрович ни разу не дал играть, что я хочу». Но было ли это правдой? Чего стоит один только Холстомер., заслуженный деятель искусств РФ, заместитель художественного руководителя БДТ: «Мы назвали программу лекций „Евгений Лебедев — актер века“. Так называлась рецензия в Буэнос-Айресе, который был потрясен „Историей лошади“ с Лебедевым. Они написали: „Смотри Лебедева, потом плачь“. Спектакль понятен без знания языка».В музее БДТ сохранилось фото, на котором актер запечатлен в тот момент, когда его Холстомер призывно воет. Этот конский вопль слышали на многих сценах мира. Лебедев был невероятно наблюдателен в жизни, что помогало в работе над ролями. Его эксцентричные находки были столь виртуозны, что публика ждала их, предвкушая отдельный номер — как в спектакле «Энергичные люди» по Шукшину.Судьба испытывала в жизни Лебедева неоднократно, но трагизм у него был всегда на грани комичности. В спектакле «Карьера Артура Уи» по Брехту актер гениально воспроизвел специфическую лающую речь Гитлера. Эту роль хорошо помнит ученик народного артиста Евгений Чудаков.Невероятную технику Лебедева, которая помогала ему перевоплощаться в кого или во что угодно заметили еще во времена его тюзовской юности. Он был одинаково убедителен и в детской кинокомедии «Приключения желтого чемоданчика» в роли доктора, и в образе серьезного полковника-белогвардейца в фильме «В огне брода нет». Говорят, что неулыбчивость была свойственна и самому Лебедеву. Только в жизни он был очень мягким человеком.Подробнее — в сюжете