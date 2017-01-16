Адвокаты сообщили о нечеловеческих условиях содержания в СИЗО бывшего питерского вице-губернатора

Защитники Марата Оганесяна, среди которых и именитый Юрий Новолодский, собрали
пресс-конференцию, с помощью которой хотят привлечь общественность и правозащитников.
Последний раз скорая приезжала к Оганесяну на заседании суда в минувшую пятницу. Но арест обвиняемому тем не менее продлили до 9 мая. Это сподвигло его защитников собрать пресс-конференцию, где они выставили диагноз следствию.
По мнению его именитого адвоката Юрия Новолодского, если суд берет под стражу человека с состоянием здоровья, как у Оганесяна, ни о чем, кроме как о желании сломать обвиняемого, говорить не приходится.
Юрий Новолодский, адвокат Марата Оганесяна: «Вы теперь гадаете: он был резким, он был мужественным, не верится в то, что он поддастся. Журналисты должны заявить: „Давлению — нет! Психологическим издевательствам — нет!“ Вне зависимости от того, сработает это или нет».
Заседания по избранию меры пресечения Марату Оганесяну закрытые, поэтому пресса, конечно, не в силах судить, насколько весомые аргументы за и против СИЗО. Юрий Новолодский про всё это рассказал цитатой из творчества Евгения Шварца: «У нас такие тайны — обхохочешься».
Наверное, и аудитория СМИ посмеялась бы (а лучше возмутилась), если бы журналистов, как хотела сторона защиты, пустили в зал суда. А так всё происходит при молчаливом содействии прессы, заключил знаменитый юрист.
Еще более страшный диагноз он со своим коллегой поставили органам следствия. Они, мол, не обращают внимания на более чем серьезный диагноз Оганесяна (известно, что ему срочно нужна операция, вдобавок у него тяжелый бронхит). Пребывание в изоляторе для него фактически превращено в пытку.
Михаил Гурев, адвокат Марата Оганесяна, кандидат юридических наук: «В камере бетонный пол, перемещающиеся крысы, искусно подобранные соседи-курильщики. Также отсутствуют какие-либо элементарные удобства».
Виртуозная риторика защитников Марата Оганесяна не обошла вниманием и саму суть уголовных дел. А имя бывшего вице-губернатора теперь, напомню, упоминается не только в связи с хищением 50 миллионов рублей при строительстве стадиона на Крестовском.
Новолодский рассказал, что готовность объекта, пока его курировал Оганесян, выросла с 35 процентов до 85. Причем здесь это? Невольно вспоминается формулировка старинного закона княжества Андорра: «Появление ученых юристов, которые черное могут сделать белым, запрещено в наших судах».
В адвокатской палате Петербурга решили подобные пресс-конференции проводить по всем резонансным делам. Лучшая защита — это нападение, видимо, вспомнили защитники известных обвиняемых. Так что информационные продукты следствия с формулировками «изобличен», «собраны все доказательства» теперь будут щедро приправлены пикантной риторикой опытных адвокатов, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
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