Соседи грозят убить автора жуткой видеохроники из тверского подъезда

Победить «Большого брата» пытаются жильцы многоквартирного дома в Твери. Хозяин одной из квартир, устав смотреть на хулиганов в одиночку, установил в подъезде систему видеонаблюдения и решил поделиться отснятым материалом в Интернете. Став знаменитостями, соседи объявили папарацци войну.

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Тверь

хулиганство

В дверь Андрея Горева соседи стучат не для того, чтобы попросить соли — они решительно настроены выяснить отношения. На одном из снятых видеокамерой эпизодов — очередная попытка наведаться к мужчине. Грохот стоит на весь дом. Слышны нецензурная брань и угрозы.: «Была угроза в адрес меня и моей семьи. Поэтому мой адвокат трактует это как угрозу убийством… Без камеры тут делать нечего. Я ее повесил, чтобы жена, выходя из квартиры, не боялась тех, кто находится в подъезде, потому что в глазок видно только часть площадки».Горев — примерный семьянин, жена и двое детей. А конфликт случился у него с соседом, который после вечеринок кубарем катается по лестнице. Горев возмутился таким поведением и решил с помощью видеокамеры собрать доказательства аморального поведения и приложить запись к заявлению в полицию. Однако этим вызвал по отношению к себе волну гнева. Причем недовольны оказались только жильцы из квартиры дебошира — его мать и бабушка, которые разными способами пытались сломать камеру. Не учли противники видеосъемки лишь одного — камера специальная, антивандальная, просто так ее из строя не выведешь.Покушаются соседи не только на камеру, но и на жизнь главы семейства. Один из эпизодов: дебошир грозит застрелить Горева. В руках — предмет, похожий на шариковую ручку. По мнению экспертов, это вполне может быть стреляющая авторучка — самодельное оружие, пришедшее к нам из 90-х.Подробности — в репортаже.