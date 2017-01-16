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  • 16.01, 14:11

«Детский мир» объявил о проведении IPO

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«Детский мир» объявил о проведении IPO

«Детский мир» объявил о проведении IPO

«Детский мир» опубликовал сообщение о намерении провести IPO на Московской бирже. Продавцами акций выступят АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд и представители менеджмента ритейлера и АФК, причем последняя планирует сохранить контрольный пакет в «Детском мире».

Первичное размещение акций «Детского мира» на Московской бирже может состояться в течение месяца, объем размещения может составить около трети уставного капитала компании, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Эксперты считают, что IPO крупнейшего российского ритейлера детских товаров будет достаточно успешным, исходя из финансовых показателей компании и истории ее развития. Предполагается, что в ходе IPO акции «Детского мира» могут купить, в частности, китайские инвесторы.

Иван Федяков, гендиректор аналитического агентства InfoLine: «У китайцев большие инвестиционные возможности. Я думаю, что здесь сделана ставка на привлечение азиатского акционера, китайского акционера или акционеров».

По словам Федякова, Россия в этом случае выступает в первую очередь в роли рынка сбыта. Китай, имея доступ к эффективной сети магазинов «Детский мир», сможет относительно легко импортировать в РФ одежду, обувь, игрушки, которые там производятся в больших количествах.

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