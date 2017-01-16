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  • 16.01, 14:11

Самым безопасным для иностранцев городом туроператоры назвали Москву

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Самым безопасным для иностранцев городом туроператоры назвали Москву

Самым безопасным для иностранцев городом туроператоры назвали Москву

Москва считается самым безопасным городом России для иностранных гостей. По информации Российского союза туриндустрии, в столице зафиксировано ничтожное число инцидентов, связанных с иностранцами.

Как правило, речь идет о незначительных недоразумениях, которые полиция быстро улаживает, передает «Вечерняя Москва».

Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии: «Год на год не приходится, но, по данным ГУВД Москвы, число зарегистрированных преступлений в отношении иностранных туристов не превышает 2–3 десятков в год».

Шпилько назвал созданную в Москве 2 года назад туристическую полицию востребованной. По словам президента Российского союза туриндустрии, сотрудники этого подразделения показали свою компетентность в разрешении конфликтных ситуаций.

Осенью прошлого года издательство Lonely Planet внесло российскую столицу в список привлекательных городов мира для путешествий.

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