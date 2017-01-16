Мэрия Москвы раздаст мигрантам комикс с правилами поведения

Комикс для мигрантов, который, по словам представителя мэрии, нарисовали заслуженные художники России, начнут распространять среди приезжих на следующей неделе.
По замыслу московских властей, методичка должна снизить «уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов».
В брошюре говорится, что «главное правило поведения на улице — не доставлять неудобств и неприятностей окружающим». Приезжим не рекомендуется оборачиваться и оглядываться вслед проходящим женщинам, не стоит есть на улице и громко разговаривать. Мигрантам советуют не торопится переходить на «ты» с новыми знакомыми и не навязывать услуги — лучше вежливо дать визитную карточку.
Отдельный комикс посвящен проверке документов. Авторы брошюры подчеркивают, что полицейский вправе проверить паспорт у приезжего. «Сотрудник полиции ни в чем вас не обвиняет, а его просьба показать документы не унижает вас», — написано в буклете.
100-страничная брошюра обошлась бюджету города в 7 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте госзакупок. Выиграла конкурс организация «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы». Комикс рисовали два месяца, напечатать планируют 50 тысяч экземпляров на русском языке. Как рассказал BBC руководитель проекта Александр Калинин, департамент национальной политики запустит проект на следующей неделе.
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