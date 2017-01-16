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  • 16.01, 12:40

СМИ: российским студентам перестали выдавать образовательные кредиты

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СМИ: российским студентам перестали выдавать образовательные кредиты

СМИ: российским студентам перестали выдавать образовательные кредиты

«Сбербанк» принял решение на время остановить программу выдачи образовательных кредитов.

Это решение в банке объяснили оптимизацией государственной программы. При этом в «Сбербанке» отметили, что предоставление траншей по договорам, которые были заключены до 31 декабря 2016 года, производится без ограничений. Возобновление программы напрямую зависит от оперативности внесения изменений в законодательные акты.

Между тем в Минобороны сообщили, что выдача образовательных кредитов заморожена из-за необходимости привести документы в соответствие с новыми требованиями правительства. Сокращать финансирование программы не планируется.

Таким образом, отмечает «Коммерсант», российские студенты на время полностью лишились возможности взять кредит на образовательные цели на льготных условиях. Дело в том, что «Сбербанк» был единственным банком, выдававшим такие кредиты.

Программа образовательного кредитования позволяет банкам выдавать кредиты на сумму до 100% цены обучения с процентной ставкой 7,5%. При этом три четверти ставки рефинансирования субсидируется государством.

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