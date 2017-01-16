В крупном ДТП на Ямале погибли четыре человека

Авария на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе
сайт регионального управления ГИБДД. В результате ДТП погибли четыре человека. Установить их личности не представилось возможным из-за вспыхнувшего на месте происшествия пожара.
Ямало-Ненецкого автономного округа унесла жизни четырех человек.
По одной из версий случившегося, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение, в результате которого автомобили загорелись.
Водитель и пассажиры автомобиля ГАЗ погибли на месте до прибытия медицинской помощи.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей погибших. С целью установления всех обстоятельств произошедшего по факту ДТП проводится проверка.
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