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  • 16.01, 11:10

В крупном ДТП на Ямале погибли четыре человека

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В крупном ДТП на Ямале погибли четыре человека

В крупном ДТП на Ямале погибли четыре человека

В крупном ДТП на Ямале погибли четыре человека
  • Фото: surguttoday /vk.com

    • Авария на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа унесла жизни четырех человек.

    ДТП произошло в воскресенеь вечером около 19 часов на 652-м километре автодороги Сургут — Салехард. Там столкнулись два авомобиля — ГАЗ и МАЗ, сообщает сайт регионального управления ГИБДД. В результате ДТП погибли четыре человека. Установить их личности не представилось возможным из-за вспыхнувшего на месте происшествия пожара.

    По одной из версий случившегося, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение, в результате которого автомобили загорелись.

    Водитель и пассажиры автомобиля ГАЗ погибли на месте до прибытия медицинской помощи.

    В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей погибших. С целью установления всех обстоятельств произошедшего по факту ДТП проводится проверка.

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