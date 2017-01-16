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  • 16.01, 09:39

Россияне не пострадали в результате крушения турецкого Boeing в Киргизии

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Россияне не пострадали в результате крушения турецкого Boeing в Киргизии

Россияне не пострадали в результате крушения турецкого Boeing в Киргизии

Россияне не пострадали в результате крушения турецкого Boeing в Киргизии
  • Фото: knews.kg

    • В посольстве РФ в Бишкеке сообщили, что среди пострадавших в дачном поселке под Бишкеком и на борту грузового самолета россиян не было.

    Дипломаты российского посольства в Бишкеке сообщили, что проверили информацию: граждане РФ в результате катастрофы не пострадали.

    В посольстве также подтвердили, что самолет принадлежал авиакомпании Turkish Airlines, сообщает ТАСС.

    Грузовой Boeing этим утром рухнул на дачный поселок Дача-Суу, состоящий из 43 участков. После падения Boeing загорелся. Как минимум 32 одноэтажных жилых дома разрушены. К этому часу сообщается о 37 жертвах, На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, пожар локализован.

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