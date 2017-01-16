Захарова: спецслужбы США пытались завербовать дипломатов, везущих лекарство Примакову

В МИД РФ рассказали о незаконных действиях американских спецслужб, в результате которых была задержана доставка жизненно необходимого лекарства, купленного дипломатами в США для лечения бывшего
Вести.Ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытке вербовки российских дипломатов американскими спецслужбами.
премьер-министра РФ Евгения Примакова.
По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад, когда лекарства, необходимые для лечения российского экс-премьера Евгения Примакова, покупал один из работников российского посольства.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «К дипломату подошли сотрудники американских спецслужб, которые препроводили его в подвал магазина, где не работала сотовая связь. Он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством, ни со своими коллегами».
По словам Захаровой, покупка была абсолютно законной, так как у дипломата имелись на руках все необходимые рецепты для приобретения лекарства, что не помешало американским агентам предпринимать попытки шантажировать и завербовать сотрудника российского посольства.
Мария Захарова: «То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор: его запугивали тем, что взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами. Врач, через которого заказывали это лекарство, до сих пор работает, к нему не были применены никакие претензии со стороны силовых ведомств США… Препарат был изъят и деньги не вернули до сих пор».
По словам Захаровой, сотрудник посольства РФ через несколько дней был выслан из США. После того, как МИД РФ информировал о случившемся Госдепартамент, госсекретарь США Джон Керри распорядился, чтобы необходимое лекарство было доставлено в Россию, но при этом было потеряно много времени.
Напомним, экс-премьер Евгений Примаков скончался в Москве 26 июня 2015 года после продолжительной болезни на 86-м году жизни. Он был известен не только как выдающийся политик, но и как ученый — экономист, востоковед-арабист, доктор экономических наук, академик АН СССР.
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