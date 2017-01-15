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  • 15.01, 21:31

В Ингушетии отец убил сына, заподозрив его в связях с боевиками

4 комментария

В Ингушетии отец убил сына, заподозрив его в связях с боевиками

В Ингушетии отец убил сына, заподозрив его в связях с боевиками

Житель Назрани расстрелял собственного сына, заподозрив его в участии в бандформировании.

51-летний мужчина открыл стрельбу, после того как обнаружил у 25-летнего сына огнестрельное оружие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Источник: «Отец обнаружил у своего сына огнестрельное оружие и потребовал объяснений, заподозрив его в участии в незаконных вооруженных формированиях. В ходе ссоры отец выстрелил в сына».

Пуля попала в легкое, раненый скончался по пути в больницу. Его отец был задержан и доставлен в следственный изолятор. Впрочем, по предварительным данным, убийство могло произойти случайно — выстрел раздался, когда отец пытался отобрать у сына пистолет.

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