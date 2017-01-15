В Ингушетии отец убил сына, заподозрив его в связях с боевиками

Житель Назрани расстрелял собственного сына, заподозрив его в участии в бандформировании.Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Источник: «Отец обнаружил у своего сына огнестрельное оружие и потребовал объяснений, заподозрив его в участии в незаконных вооруженных формированиях. В ходе ссоры отец выстрелил в сына».
Пуля попала в легкое, раненый скончался по пути в больницу. Его отец был задержан и доставлен в следственный изолятор. Впрочем, по предварительным данным, убийство могло произойти случайно — выстрел раздался, когда отец пытался отобрать у сына пистолет.
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