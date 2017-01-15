В Москве поймали стрелявшего из автомата Калашникова 20-летнего парня

Сотрудники ДПС задержали на севере Москвы молодого человека, который на Ленинградском шоссе стрелял в воздух из списанного охолощенного автомата Калашникова.
Прибывшие на место ЧП сотрудники ДПС и полиции установили, что из автомата стрелял водитель автомобиля марки Kia Sportage. Оперативники объявили план «Перехват», правонарушителя задержали. У молодого человека изъяли списанный охолощенный автомат Калашникова, сообщили ТАСС в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В результате инцидента пострадавших нет: молодой человек стрелял «холостыми».
Еще один инцидент со стрельбой произошел этим утром также на севере Москвы на улице Петрозаводская. В результате ссоры один из мужчин открыл огонь по оппоненту и ранил его в ногу. Пострадавшему оказали помощь, стрелявший скрылся.
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