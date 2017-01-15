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  • 15.01, 15:27

В Москве поймали стрелявшего из автомата Калашникова 20-летнего парня

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В Москве поймали стрелявшего из автомата Калашникова 20-летнего парня

В Москве поймали стрелявшего из автомата Калашникова <nobr>20-летнего</nobr> парня

Сотрудники ДПС задержали на севере Москвы молодого человека, который на Ленинградском шоссе стрелял в воздух из списанного охолощенного автомата Калашникова.

Очевидцы сообщили о стрельбе в полицию накануне поздно вечером. Сообщалось, что неизвестный стрелял возле дома №71 на Ленинградском шоссе.

Прибывшие на место ЧП сотрудники ДПС и полиции установили, что из автомата стрелял водитель автомобиля марки Kia Sportage. Оперативники объявили план «Перехват», правонарушителя задержали. У молодого человека изъяли списанный охолощенный автомат Калашникова, сообщили ТАСС в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В результате инцидента пострадавших нет: молодой человек стрелял «холостыми».

Еще один инцидент со стрельбой произошел этим утром также на севере Москвы на улице Петрозаводская. В результате ссоры один из мужчин открыл огонь по оппоненту и ранил его в ногу. Пострадавшему оказали помощь, стрелявший скрылся.

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