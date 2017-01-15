Арестован мафиози из топ-100 опаснейших преступников Италии

Итальянские полицейские арестовали гангстера из мафиозного клана «Сантапаола», входившего в список 100 самых опасных преступников Италии.
РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
За совершение тяжких преступлений в декабре 2014 года тридцатилетний Ницца был приговорен к тюремному заключению сроком 50 лет, но скрылся от правоохранительных органов. После этого ему долгое время удавалось уходить от преследования.
Известно, что преступник действовал вместе с пятью братьями, один из которых начал сотрудничать с полицией. По всей вероятности, именно он указал полицейским место, где скрывался Ницца. Вместе с гангстером были арестованы еще два человека, которым выдвинуты обвинения в укрывательстве опасного преступника.
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