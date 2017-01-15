Ментовские войны
Недоступно в Вашей стране
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.01, 15:27

Арестован мафиози из топ-100 опаснейших преступников Италии

1 комментарий
Арестован мафиози из <nobr>топ-100</nobr> опаснейших преступников Италии

Арестован мафиози из топ-100 опаснейших преступников Италии

Арестован мафиози из <nobr>топ-100</nobr> опаснейших преступников Италии
  • Фото: @toniasti1 /twitter.com

    • Итальянские полицейские арестовали гангстера из мафиозного клана «Сантапаола», входившего в список 100 самых опасных преступников Италии.

    Арестованный Андреа Ницца считается главарем вооруженной группировки мафиозного клана «Сантапаола», который контролирует многомиллионный наркобизнес на Сицилии, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    За совершение тяжких преступлений в декабре 2014 года тридцатилетний Ницца был приговорен к тюремному заключению сроком 50 лет, но скрылся от правоохранительных органов. После этого ему долгое время удавалось уходить от преследования.

    Известно, что преступник действовал вместе с пятью братьями, один из которых начал сотрудничать с полицией. По всей вероятности, именно он указал полицейским место, где скрывался Ницца. Вместе с гангстером были арестованы еще два человека, которым выдвинуты обвинения в укрывательстве опасного преступника.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru