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  • 15.01, 13:56

«Аферист века» Мэдофф монополизировал торговлю какао в тюрьме

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«Аферист века» Мэдофф монополизировал торговлю какао в тюрьме

«Аферист века» Мэдофф монополизировал торговлю какао в тюрьме

«Аферист века» Мэдофф монополизировал торговлю какао в тюрьме
  • Фото Associated Press © 2017, Stuart Ramson

    • Создатель одной из крупнейших финансовых пирамид в истории США Бернард Мэдофф наладил новый бизнес за решеткой.

    Мошенник, приговоренный к 150 годам заключения, скупил в тюремном магазине все упаковки с какао и начал перепродавать их заключенным с наценкой.

    Теперь всем, кто хочет полакомиться шоколадным напитком, приходится обращаться к Мэдоффу, сообщает MarketWatch.

    Бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мэдофф в 2009 году был признан виновным в создании крупнейшей в истории США финансовой пирамиды и приговорен судом Нью-Йорка к 150 годам заключения. От действий бизнесмена пострадали миллионы людей по всему миру, а ущерб составил несколько миллиардов долларов.

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