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  • 15.01, 13:56

Петербуржец погиб, упав с дивана

2 комментария

Петербуржец погиб, упав с дивана

Петербуржец погиб, упав с дивана

Житель Петербурга получил смертельную травму головы при падении с дивана.

Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Зайцева.

46-летний мужчина выпивал в квартире у друга. Во время застолья гость упал с дивана и ударился головой. Травма оказалась смертельной, сообщает «Фонтанка».

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