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Петербуржец погиб, упав с дивана
15.01.2017, 13:24
2
комментария
Петербуржец погиб, упав с дивана
Житель Петербурга получил смертельную травму головы при падении с дивана.
1374
несчастные случаи
Санкт-Петербург
Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Зайцева.
46-летний мужчина выпивал в квартире у друга. Во время застолья гость упал с дивана и ударился головой. Травма оказалась смертельной, сообщает «
Фонтанка
».
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