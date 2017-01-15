В Индии для подкупа избирателей заготовили 25 тысяч литров самогона

Полиция штата Пенджаб, что на
The Tribune, подпольная винокурня находилась в окрестностях деревни Каттианвали. На это предприятие нагрянули 120 полицейских и представителей других силовых ведомств и изъяли алкоголь.
северо-западе Индии, благодаря информаторам изъяла более 25 тысяч литров самогона. Оказалось, что эта рекордная партия спиртного была заготовлена к февральским выборам в местные законодательные органы для подкупа голосующих.
Сообщается, что работникам цеха удалось скрыться. Незаконно изготовленное спиртное и оборудование для его производства изъяты и уничтожены. Основателей и сотрудников винокурни ищут.
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