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  • 15.01, 13:57

В Индии для подкупа избирателей заготовили 25 тысяч литров самогона

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В Индии для подкупа избирателей заготовили 25 тысяч литров самогона

В Индии для подкупа избирателей заготовили 25 тысяч литров самогона

Полиция штата Пенджаб, что на северо-западе Индии, благодаря информаторам изъяла более 25 тысяч литров самогона. Оказалось, что эта рекордная партия спиртного была заготовлена к февральским выборам в местные законодательные органы для подкупа голосующих.

Как передает газета The Tribune, подпольная винокурня находилась в окрестностях деревни Каттианвали. На это предприятие нагрянули 120 полицейских и представителей других силовых ведомств и изъяли алкоголь.

Сообщается, что работникам цеха удалось скрыться. Незаконно изготовленное спиртное и оборудование для его производства изъяты и уничтожены. Основателей и сотрудников винокурни ищут.

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