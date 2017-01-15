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  • 15.01, 13:57

Опрос: немцы боятся ухудшения отношений между ФРГ и США при Трампе

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Опрос: немцы боятся ухудшения отношений между ФРГ и США при Трампе

Опрос: немцы боятся ухудшения отношений между ФРГ и США при Трампе

Большинство жителей Германии считают, что приход к власти избранного президента США Дональда Трампа негативно скажется на отношениях между двумя странами.

По результатам соцопроса, проведенного службой Emnid, 68% респондентов предполагают «скорее негативное» развитие германо-американских отношений при Трампе. Лишь 16% придерживаются обратного мнения. Еще 16% затруднились ответить на вопрос.

При этом большинство немцев (57%) хотели бы, чтоб канцлер Ангела Меркель как можно скорее встретилась с Трампом в Вашингтоне. 33% высказались против такой встречи.

Как сообщает издание Bild am Sonntag, правительство ФРГ в целом положительно оценило заявления будущих главы Пентагона и госсекретаря США. Так, по словам министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, «политика безопасности новой администрации постепенно принимает контуры», а «избранный президент делает ставку на опытных и рассудительных деятелей».

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