Опрос: немцы боятся ухудшения отношений между ФРГ и США при Трампе

Большинство жителей Германии считают, что приход к власти избранного президента США Дональда Трампа негативно скажется на отношениях между двумя странами.
При этом большинство немцев (57%) хотели бы, чтоб канцлер Ангела Меркель как можно скорее встретилась с Трампом в Вашингтоне. 33% высказались против такой встречи.
Как сообщает издание Bild am Sonntag, правительство ФРГ в целом положительно оценило заявления будущих главы Пентагона и госсекретаря США. Так, по словам министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, «политика безопасности новой администрации постепенно принимает контуры», а «избранный президент делает ставку на опытных и рассудительных деятелей».
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