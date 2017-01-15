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  • 15.01, 13:56

На Дальнем Востоке из-за метели отменили празднование Дня снега

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На Дальнем Востоке из-за метели отменили празднование Дня снега

На Дальнем Востоке <nobr>из-за</nobr> метели отменили празднование Дня снега

На Камчатке, в Магадане и Хабаровске из-за погодных условий пришлось отменить спортивные мероприятия, приуроченные к Дню снега, а на Сахалине по той же причине празднование перенесли на следующую неделю. Планы организаторов нарушила первая за зиму сильная метель.

Горнолыжный комплекс «Горный воздух» станет местом проведения соревнования по горным лыжам и сноуборду. Там же планируется устроить мастер-классы для тех, кто только собирается приобщиться к этим видам спорта.

Сахалинские синоптики ранее заявляли, что нынешняя зима в регионе стала самой малоснежной за последние годы. В то же время на Камчатку обрушилась целая серия циклонов, на улицах Петропавловска-Камчатского выросли метровые сугробы. Осадки оказались кстати, так как сегодня в городе состоялся конкурс снеговиков.

На Колыме День снега отметили на склонах горнолыжной школы. Там гости праздника устроили соревнования по горным лыжам, сноуборду, прыжкам с трамплина и лыжным гонкам, передает ТАСС.

Всероссийский день снега проводится в рамках Всемирного дня снега, учредителем которого стала Международная федерация лыжного спорта (FIS). Авторы идеи решили, что в этот день в городах мира будут проводиться снежные фестивали и соревнования по зимним видам спорта.

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