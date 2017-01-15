У берегов Ливии затонуло судно с беженцами

Судно, на борту которого находились более сотни мигрантов, потерпело крушение недалеко от ливийских берегов.Ansa, ЧП произошло в 50 километрах к северу от территории Ливии. На месте трагедии идет спасательная операция, в которой задействованы несколько судов, самолет и вертолет.
Работы координирует оперативный центр береговой охраны в Риме. Плохая погода затрудняет поиски. Пока удалось обнаружить 8 тел погибших. Всего же на борту находились 107 человек.
По информации управления ООН по делам беженцев (УВКБ), за 10 месяцев 2016 года 3,8 тысячи мигрантов заплатили жизнью за попытки пересечь Средиземное море и добраться до Европы.
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