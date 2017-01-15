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  • 15.01, 10:54

В Китае нашли обугленные семена пшеницы возрастом 2,8 тысяч лет

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В Китае нашли обугленные семена пшеницы возрастом 2,8 тысяч лет

В Китае нашли обугленные семена пшеницы возрастом 2,8 тысяч лет

Древнюю находку сделал археологи в китайской провинции Шэньси.

Как сообщает Международное радио Китая, обугленным семенам пшеницы не менее 2,8 тысячи лет. Предположительно, найденное хранилище зерновых относится ко времени династии Западная Чжоу, существовавшей с 1046 года до нашей эры до 770 года до нашей эры.

Находка была сделана на месте раскопок недалеко от города Сиань, раньше там располагался город Хаоцзин. Судя по всему, уже тогда пшеница была широко распространена в регионе, утверждают китайские археологи.

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