Первая передача
Первая передача 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.01, 10:53

СМИ: iPhone пилота мог привести к крушению египетского лайнера А320

комментировать

СМИ: iPhone пилота мог привести к крушению египетского лайнера А320

СМИ: iPhone пилота мог привести к крушению египетского лайнера А320

Крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов, сообщают французские СМИ.

Следователи обнаружили связь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами. Французская газета Parisien отмечает, что об этом стало известно следователям после изучения записей камер видеонаблюдения аэропорта, пока самолет еще находился на стоянке.

Как отмечает издание, все эти предметы были сложены в правом углу кабины пилотов, недалеко от окна, в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках.

Следователи называют эту версию гипотетической: не исключено, что электронные устройства, которые работают на литиевых батарейках, могли перегреться.

Ранее комиссия по расследованию катастроф обнаружила следы взрывчатых средств на телах жертв катастрофы. По мнению следователей, это был тротил. Также выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru