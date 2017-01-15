СМИ: iPhone пилота мог привести к крушению египетского лайнера А320

Крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем могло произойти
Parisien отмечает, что об этом стало известно следователям после изучения записей камер видеонаблюдения аэропорта, пока самолет еще находился на стоянке.
из-за электронных гаджетов в кабине пилотов, сообщают французские СМИ.
Как отмечает издание, все эти предметы были сложены в правом углу кабины пилотов, недалеко от окна, в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках.
Следователи называют эту версию гипотетической: не исключено, что электронные устройства, которые работают на литиевых батарейках, могли перегреться.
это был тротил. Также выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар.
Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия.
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