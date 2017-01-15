В Липецкой области рукодельницы возрождают кружевной промысел

Энтузиасты в липецком поселке постигают секреты плетения кружева. В 50-х годах прошлого столетия продукция русских мастериц пользовалась большим спросом за границей. Изделия раскупали во Франции и Германии. Но со временем секрет плетения елецкого кружева был почти утрачен. Сегодня делу пытаются придать новый импульс местные мастерицы. В поселке Становое открылся клуб рукодельниц.

Чтобы из тонкой нитки получились изящные «гулюшки», «жучки», а потом и целая кружевная «метель», нужно ох как много терпения. Начинающие рукодельницы, в основном пенсионерки, не сдаются, пишут шпаргалки, чтобы не запутаться в нитках и деревянных коклюшках. Цель у них благородная — не просто научиться плести кружева, а возродить в своем районе уникальный старинный промысел., местная жительница: «Бабушка и прабабушка плели кружева. Мне так хочется, чтобы у меня хоть что-то получилось. Думаю, они бы мной гордились».Два раза в неделю женщины собираются в краеведческом музее поселка Становое, чтобы узнать секреты кружевоплетения от признанной мастерицы, 80-летней Валентины Дмитриевны Калугиной. Она объясняет, без каких элементов кружевная сказка не получится.Валентина Дмитриевна — кружевница в третьем поколении, в 1956 году она закончила профессиональную школу кружевниц. После войны елецкие воздушные кружева пользовались большим спросом, в местной артели работали почти полтысячи мастериц из 3 сел., мастер кружевоплетения: «Сбыт был не у нас в России, их возили в Париж, во Францию, в Германию, много брали, закупали кружева».Как передает, в краеведческом музее по крупицам собирают 200-летнюю историю кружевного промысла. Открывшийся недавно клуб мастериц решили назвать в честь знаменитой местной артели «Спорая коклюшка».Чтобы заинтересовать молодежь историей русского кружевного дела, школьниц приглашают в музей на примерку рукодельных воротничков, накидок и перчаток. Желающих освоить сложнейшую технику кружевоплетения пока всего 9 человек. В поселке Становое уверены, что это начало новейшей истории кружевного промысла.