Без воды, газа и света: подмосковная деревня оказалась на грани выживания

В 40 километрах от Москвы на грани выживания находятся целая деревня. В Сивково нет газа, воды, канализации и уличного освещения. А с начала 2017 года населенный пункт оказался и без автобусного сообщения. По словам местных жителей, если бы не редкие включения электричества, было бы настоящее средневековье.

Темень в доме и тьма отписок от энергетиков и чиновников. Увесистые папки официальных бумаг, если так дальше пойдет, превратятся в стратегический запас топлива. Местные жители шутят: когда дрова кончатся, документы начнут жечь. Население деревни Сивково доведено до отчаяния. До Москвы ехать всего 40 километров, но когда столица зажигает миллионы своих огней, в здешних домах зажигаются свечи и лучины.Как передает, на территории 46 домохозяйств живут многодетные семьи и пенсионеры. Сивково не назовешь богом забытой деревней, но о том, что такое цивилизация, местные жители стали забывать. Наталья обогревает дом пропаном, на газовой горелке готовит и еду., местная жительница: «Беспросветные времена для деревни наступили несколько лет назад, когда участок линии электропередачи, которая питает Сивково, вдруг оказался бесхозным. То есть у столбов и проводов, что на границе деревни, хозяева есть, а эти провода стали ничьими».Одна линия — главный деревенский сторожил. Ее проложили еще в 1949 году, когда неподалеку отсюда, в деревне Бутынь, расположилась военная часть. Часть расформировали, а жители деревни начали борьбу за выживание, потому что электричество здесь было и остается единственным благом цивилизации.За электроэнергию люди платят организации «Оборонэнергосбыт», но проводить ремонтные работы энергетики не торопятся, а местные власти продолжают считать столбы., начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации г. Голицына: «Между жителями деревни Сивково и „Оборонэнерго“ заключены договоры на поставку электричества, однако эта поставка электричества делится по балансовой принадлежности по деревне Сивково, то есть от 8-го столба. От 8-го столба получается по балансовому разграничению данные сети находятся, можно сказать, в общедолевой собственности жителей деревни Сивково».Пока в ведомствах кипит эпистолярная работа с целью переложить проблему с больной головы на здоровую, свой единственный источник жизни — автомат — жители деревни ремонтируют сами. Бьет, как говорят электрики, — значит любит. В последний раз замена прибора обошлась в 20 тысяч рублей. А вот самостоятельно поменять трухлявые столбы, один из которых вот-вот упадет прямо на детскую площадку, возможности у людей нет. По оценкам местных жителей, чтобы отремонтировать линию, нужно около 10 миллионов рублей.Деревенские и рады бы уехать в Москву, как они говорят, разгонять тоску, но с 1 января не могут и этого, так как единственный автобус, который связывал Сивково с мегаполисом, отменили. Частные перевозчики посчитали этот маршрут убыточным, поэтому в конкурсе на оказание услуги участвовать отказались.Без газа, воды и света, а теперь и без автобуса. Под петицией, которую жители опубликовали, чтобы, наконец, разомкнуть схему из одних неприятностей, в которых оказалась деревня, подписали сегодня 130 тысяч человек.