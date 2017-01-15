Минобороны РФ: Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области

Украинские инспекторы с разрешения России проведут проверку на территории Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года.
Сергей Рыжков, начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности: «Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию. Определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров».
Рыжков напомнил, что подобные мероприятия проводят для определения масштабов или подтверждения отсутствия военной деятельности в пределах указанного района, пишет «Интерфакс». В соответствии c положениями Венского документа 2011 года, государства ОБСЕ могут проводить инспекции на территории других участников организации. К инспекции также могут присоединиться и представители других стран, входящих в ОБСЕ.
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