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  • 14.01, 21:15

Снегоход ушел под лед на Волге, погибли дети

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Снегоход ушел под лед на Волге, погибли дети

Снегоход ушел под лед на Волге, погибли дети

Двое детей и один взрослый погибли в Саратове. Семья каталась на снегоходе по Волге, лед дал трещину. Снегоход ушел под воду.

ЧП произошло в районе острова Зелёный, сообщает ЧП-Саратов. Три человека погибли, один выжил.

По предварительным данным, путешествовать на снегоходе отправилась семья из Саратова. Сотрудникам МЧС удалось спасти мать. Отец и двое детей утонули.

Источник: «После провала снегохода под лед погибли два ребенка в возрасте 6–7 лет и один взрослый. Еще один человек спасен».

Спасатели уже извлекли тела погибших. На месте происшествия ведутся следственные действия.

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