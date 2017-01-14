Снегоход ушел под лед на Волге, погибли дети

Двое детей и один взрослый погибли в Саратове. Семья каталась на снегоходе по Волге, лед дал трещину. Снегоход ушел под воду.ЧП-Саратов. Три человека погибли, один выжил.
По предварительным данным, путешествовать на снегоходе отправилась семья из Саратова. Сотрудникам МЧС удалось спасти мать. Отец и двое детей утонули.
Источник: «После провала снегохода под лед погибли два ребенка в возрасте 6–7 лет и один взрослый. Еще один человек спасен».
Спасатели уже извлекли тела погибших. На месте происшествия ведутся следственные действия.
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