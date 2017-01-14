Фийон утвержден официальным кандидатом в президенты Франции

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ВВС со ссылкой на однопартийцев политика. Сообщается, что в своей речи Фийон сделал выпад в сторону нынешнего президента Франсуа Олланда и пообещал «не гадать на ромашке».
премьер-министр Франции Франсуа Фийон официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Франсуа Фийон: «Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но — никаких зигзагов, никакого гадания на ромашке. Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд».
вступил в президентскую гонку одним из последних. Тогда когда все опросы предрекали победу на праймериз либо Николя Саркози, либо Алену Жюппе. Однако Саркози вышел из гонки в первом туре, а Жюппе — во втором. Таким образом победа на праймериз досталась Фийону.
Выборы президента Франции состоятся весной 2017 года. Согласно соцопросам, на данный момент предпочтения французов разделились между Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен.
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