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  • 14.01, 19:44

Житель Казахстана изобрел стоклеточные шахматы

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Житель Казахстана изобрел стоклеточные шахматы

Житель Казахстана изобрел стоклеточные шахматы

Житель Казахстана изобрел стоклеточные шахматы
  • Фото: Информационный центр ВКО /facebook.com

    • Шахматист из Казахстана Александр Кочергин разработал новую версию игры в шахматы, увеличив количество фигур и число клеток на доске.

    В версии Кочергина шахматная доска поделена на сто клеток, а число фигур увеличено до 40, причем среди них появились две совершенно новые — принц и принцесса. Благодаря этому игра не завершается смертью короля и королевы — трон переходит принцу и принцессе, а это расширяет количество стратегий и ходов. Также в игру введены несколько дополнительных пешек.

    Свои нововведения изобретатель объяснил тем, что традиционные шахматы в настоящий момент приблизились к тупику. По мнению Кочергина, в обычные шахматы компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты. В этих условиях последним не остается ничего, кроме как заучивать множество форсированных вариантов, в стоклеточных же шахматах у гроссмейстеров появится возможность почувствовать себя начинающими игроками.

    Александр Кочергин: «В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии. Ходов и позиций здесь столько, сколько мы можем себе вообразить. К работе подключается и правое полушарие мозга, отвечающее за интуицию».

    Новые шахматы уже оценили гроссмейстеры Греции и России. На презентации игры в Москве шахматисты заявили, что «это игра будущего и с переходом на них человечество совершит эволюционный скачок», передает «Интерфакс».

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