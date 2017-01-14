Житель Казахстана изобрел стоклеточные шахматы

Шахматист из Казахстана Александр Кочергин разработал новую версию игры в шахматы, увеличив количество фигур и число клеток на доске.
Свои нововведения изобретатель объяснил тем, что традиционные шахматы в настоящий момент приблизились к тупику. По мнению Кочергина, в обычные шахматы компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты. В этих условиях последним не остается ничего, кроме как заучивать множество форсированных вариантов, в стоклеточных же шахматах у гроссмейстеров появится возможность почувствовать себя начинающими игроками.
Александр Кочергин: «В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии. Ходов и позиций здесь столько, сколько мы можем себе вообразить. К работе подключается и правое полушарие мозга, отвечающее за интуицию».
Новые шахматы уже оценили гроссмейстеры Греции и России. На презентации игры в Москве шахматисты заявили, что «это игра будущего и с переходом на них человечество совершит эволюционный скачок», передает «Интерфакс».
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