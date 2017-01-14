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  • 14.01, 18:13
Куранты Нахимовского военно-морского училища ожили после 40-летнего перерыва. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, вузы, история, часы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Куранты Нахимовского военно-морского училища ожили после 40-летнего перерыва

1 комментарий
Куранты Нахимовского <nobr>военно-морского</nobr> училища ожили после <nobr>40-летнего</nobr> перерыва

Куранты Нахимовского военно-морского училища ожили после 40-летнего перерыва

Куранты Нахимовского <nobr>военно-морского</nobr> училища ожили после <nobr>40-летнего</nobr> перерыва

    В Санкт-Петербурге сегодня запустили башенные часы Нахимовского военно-морского училища, которые остановились больше 40 лет назад.

    Стрелки курантов ожили ровно в полдень. Это произошло под звуки выстрела из орудия в Петропавловской крепости. За торжественной церемонией наблюдали представители местной администрации, курсанты, ветераны и высшее командование ВМФ.

    Николай Максимов, представитель командования ВМФ России: «Сегодня произошло действительно историческое событие. Мы его привязали к новой истории Нахимовского военно-морского училища, потому что руководством Министерства обороны, главным командованием принято решение о создании филиалов. Два филиала уже функционируют — на Дальнем Востоке и Севастополе».

    По случаю этого события курсанты устроили торжественный марш. Часы для фасада Нахимовского училища изготовили больше века назад. Это один из старейших механизмов в городе. Куранты были свидетелями революции 1917 года, залпа «Авроры», блокады Ленинграда и других важных событий.

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