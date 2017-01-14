Куранты Нахимовского военно-морского училища ожили после 40-летнего перерыва

В Санкт-Петербурге сегодня запустили башенные часы Нахимовского военно-морского училища, которые остановились больше 40 лет назад.

Стрелки курантов ожили ровно в полдень. Это произошло под звуки выстрела из орудия в Петропавловской крепости. За торжественной церемонией наблюдали представители местной администрации, курсанты, ветераны и высшее командование ВМФ., представитель командования ВМФ России: «Сегодня произошло действительно историческое событие. Мы его привязали к новой истории Нахимовского военно-морского училища, потому что руководством Министерства обороны, главным командованием принято решение о создании филиалов. Два филиала уже функционируют — на Дальнем Востоке и Севастополе».По случаю этого события курсанты устроили торжественный марш. Часы для фасада Нахимовского училища изготовили больше века назад. Это один из старейших механизмов в городе. Куранты были свидетелями революции 1917 года, залпа «Авроры», блокады Ленинграда и других важных событий.