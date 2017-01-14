Обвиненный в получении взятки омский судья повесился в парке

Тело судьи Куйбышевского районного суда Омска Сергея Москаленко, обвиненного в получении взятки в 8 млн рублей, было обнаружено повешенным в городском парке.ТАСС старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова.
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя регионального управления СК РФ: «Сегодня утром в парке 300-летия Омска был обнаружен повесившийся пожилой мужчина. Установлено, что это судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко».
По данному факту проводится доследственная проверка.
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