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  • 14.01, 15:11

Обвиненный в получении взятки омский судья повесился в парке

2 комментария
Обвиненный в получении взятки омский судья повесился в парке

Обвиненный в получении взятки омский судья повесился в парке

Обвиненный в получении взятки омский судья повесился в парке
  • Фото: live_omck /vk.com

    • Тело судьи Куйбышевского районного суда Омска Сергея Москаленко, обвиненного в получении взятки в 8 млн рублей, было обнаружено повешенным в городском парке.

    Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова.

    Лариса Болдинова, старший помощник руководителя регионального управления СК РФ: «Сегодня утром в парке 300-летия Омска был обнаружен повесившийся пожилой мужчина. Установлено, что это судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко».

    По данному факту проводится доследственная проверка.

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