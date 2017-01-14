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  • 14.01, 15:11

Байкер Хирург на Гайдаровском форуме рассказал про патриотический туризм

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Байкер Хирург на Гайдаровском форуме рассказал про патриотический туризм

Байкер Хирург на Гайдаровском форуме рассказал про патриотический туризм

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как Хирург, рассказал с трибуны Гайдаровского форума о парке «Патриот» в Севастополе.

В своем выступлении байкер Хирург заверял экспертов туриндустрии, что парк «Патриот» «может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город». По его словам, «это безусловно будет востребованный и перспективный проект».

Хирург: «Она (площадка — прим. ред.) может стать неформальным „Артеком“ в том числе. И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание».

По словам Залдостанова, соинвестором проекта станет Минобороны РФ. «30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства», — сообщил собравшимся Хирург.

Хирург: «Что бы мы там ни планировали делать — все успешно. Захотели „Зарницу“ провести — и, казалось бы, ноябрь месяц… но почти 8 тысяч детей приехало. То есть абсолютно позитивные отзывы, и все ждут, когда это место будет развиваться дальше».

Хирурга поддержал заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков, который отметил, что строительство патриотического парка в Севастополе — это «гигантский неизмеримый потенциал для развития туризма и патриотизма». Он назвал проект — одной из «мощнейших наших перспектив», передает ТАСС.

Ранее Александр Хирург Залдостанов собирался предложить Владимиру Путину учредить патриотический совет при президенте, куда бы среди прочих вошли глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Александр Проханов. На совете предлагалось рассматривать вопросы реализации патриотических мероприятий (в том числе и байк-шоу в Севастополе), статуса российской нации и другие законы. Также байкер просил президента изменить герб России.

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