Американская обувная компания извинилась за свастику на подошве ботинок

Владельцы обувной компании принесли извинения покупателям и объяснили инцидент ошибкой китайских рабочих, которым американцы доверили пошив своей обуви.
Компания принесла свои извинения покупателям, передает BBC.
Conal International Trading: «Мы хотели бы принести искренние извинения наши покупателям и всем, кого оскорбил отпечаток в форме свастики».
Скандальные фото подошвы американских ботинок, которые оставляют следы в виде немецкой свастики, опубликовал на портале Reddit один из покупателей. Он подписал фото: «При заказе новых рабочих ботинок я рассмотрел их не со всех сторон». Публикацию посмотрели более 3 миллионов человек.
Ботинки с нацистской символикой продавались в онлайн-магазине Amazon по цене 2,5 тысячи рублей за пару (39,99 долларов). Сейчас объявление удалено.
С компанией-производителем уже связались представители еврейской антидиффамационной лиги США. В фирме объяснили, что ботинки изготавливаются в Азии — «в культурной среде, где свастика воспринимается как буддистский символ».
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