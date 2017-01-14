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  • 14.01, 13:40

Американская обувная компания извинилась за свастику на подошве ботинок

2 комментария
Американская обувная компания извинилась за свастику на подошве ботинок

Американская обувная компания извинилась за свастику на подошве ботинок

Американская обувная компания извинилась за свастику на подошве ботинок
  • Фото: imgur.com

    • Владельцы обувной компании принесли извинения покупателям и объяснили инцидент ошибкой китайских рабочих, которым американцы доверили пошив своей обуви.

    Обувная компания из США Conal International Trading уже отозвала ботинки со свастикой из продажи. «Такой дизайн не был намеренным, а стал результатом ошибки, совершенной нашими производителями в Китае», — сообщили производители.

    Компания принесла свои извинения покупателям, передает BBC.

    Conal International Trading: «Мы хотели бы принести искренние извинения наши покупателям и всем, кого оскорбил отпечаток в форме свастики».

    Скандальные фото подошвы американских ботинок, которые оставляют следы в виде немецкой свастики, опубликовал на портале Reddit один из покупателей. Он подписал фото: «При заказе новых рабочих ботинок я рассмотрел их не со всех сторон». Публикацию посмотрели более 3 миллионов человек.

    Ботинки с нацистской символикой продавались в онлайн-магазине Amazon по цене 2,5 тысячи рублей за пару (39,99 долларов). Сейчас объявление удалено.

    С компанией-производителем уже связались представители еврейской антидиффамационной лиги США. В фирме объяснили, что ботинки изготавливаются в Азии — «в культурной среде, где свастика воспринимается как буддистский символ».

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