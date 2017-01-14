Дочь Майкла Джексона добилась снятия с эфира «тошнотворной» комедии о ее отце

Британский канал Sky решил отменить показ комедийного фильма о Майкле Джексоне после того, как дочь короля
поп-музыки раскритиковала эту картину.
i’m surprised the family’s feelings were actually taken into consideration for once, we all really do appreciate it more than y’all know. https://t.co/MdOZgP3tD7— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 13 января 2017 г.
В январе Пэрис просмотрела трейлер фильма и заявила, «очень обижена» и «ее тошнит» от увиденного. Других зрителей возмутило, что короля поп-музыки сыграл белокожий актер Джозеф Файнс.
Картина в комедийной манере рассказывает легенду о побеге Майкла Джексона, Элизабет Тейлор и Марлона Брандо из Нью-Йорка после терактов 11 сентября 2001 года. Согласно сценарию, друзья-артисты покинули мегаполис на арендованном автомобиле и умчались в Лос-Анджелес.
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