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  • 14.01, 13:39

Дочь Майкла Джексона добилась снятия с эфира «тошнотворной» комедии о ее отце

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Дочь Майкла Джексона добилась снятия с эфира «тошнотворной» комедии о ее отце

Дочь Майкла Джексона добилась снятия с эфира «тошнотворной» комедии о ее отце

Британский канал Sky решил отменить показ комедийного фильма о Майкле Джексоне после того, как дочь короля поп-музыки раскритиковала эту картину.

Кадры из комедийной ленты 18-летняя Пэрис назвала «тошнотворными» и очень обрадовалась, когда узнала, что показ фильма решили отменить. Телеканал Sky Arts собирался транслировать картину об истории из жизни Джексона в рамках сериала «Городские легенды» (Urban Myths), но снял его с эфира из-за критических высказываний дочери певца. На своей странице в Twitter Пэрис написала: «Я удивлена, что чувства семьи хоть раз были приняты во внимание».




В январе Пэрис просмотрела трейлер фильма и заявила, «очень обижена» и «ее тошнит» от увиденного. Других зрителей возмутило, что короля поп-музыки сыграл белокожий актер Джозеф Файнс.

Картина в комедийной манере рассказывает легенду о побеге Майкла Джексона, Элизабет Тейлор и Марлона Брандо из Нью-Йорка после терактов 11 сентября 2001 года. Согласно сценарию, друзья-артисты покинули мегаполис на арендованном автомобиле и умчались в Лос-Анджелес.

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