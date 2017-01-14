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  • 14.01, 12:09

В Нижегородской области из разваливающейся пятиэтажки эвакуировали людей

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В Нижегородской области из разваливающейся пятиэтажки эвакуировали людей

В Нижегородской области из разваливающейся пятиэтажки эвакуировали людей

В Нижегородской области из разваливающейся пятиэтажки эвакуировали людей
  • Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

    • В городе Дзержинске Нижегородской области обитатели кирпичной пятиэтажки вынужденно покинули свои квартиры и перебрались в соседнюю школу. Людей эвакуировали из-за просевшего фундамента здания.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, в доме 1976 года постройки частично просел фундамент. В 8:00 об этом стало известно сотрудникам Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. По указанному адресу выехали оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и регионального главка.

    Согласно плану, дом размером 50 на 12 метров, в нем 2 подъезда. В здании прописаны 159 горожан. Сообщается о деформации перекрытий с 1-го по 3-й этаж. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 80 человек, остальные самостоятельно покинули квартиры. Жертв и пострадавших нет.

    Людей временно разместили в школе, которая находится недалеко от дома. Специалисты вместе с представителями администрации обследуют пятиэтажку, чтобы оценить ее состояние.

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