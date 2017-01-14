Глава Минэкономразвития назвал самую большую налоговую проблему РФ

Налоговая нагрузка в РФ может стать ниже в случае сокращения доли теневой экономики, заявил Максим Орешкин, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума.
По мнению Орешкина, в сфере собираемости НДС сложилась хорошая практика администрирования, с налогами же, поступающими в фонд оплаты труда, сложности сохраняются.
Максим Орешкин, глава Минэкономразвития: «У нас такая налоговая нагрузка в этой части, в (сопоставимых — прим. ред.) странах нигде нет такой нагрузки на фонд оплаты труда, который есть в России. Понятно, что многие просто не платят. Страховые взносы платят государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса. И это самая большая проблема, с которой нужно работать».
Выступая на Гайдаровском форуме, министр заявил, что необходимо снижать налоговое бремя для компаний, которые работают легально.
Максим Орешкин: «Проблема заключается не в том уровне налоговой нагрузки, которую мы имеем, а в том, кто ее платит, а кто не платит. Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, то, конечно, для него налоговая нагрузка высока».
Он также добавил, что необходимо сделать так, чтобы уровень теневой экономики снижался, и тогда даже при уменьшении налогов можно будет собирать тот же объем поступлений, передает РИА Новости.
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