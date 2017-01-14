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  • 14.01, 12:09

В московской подземке запустят 24 поезда нового поколения

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В московской подземке запустят 24 поезда нового поколения

В московской подземке запустят 24 поезда нового поколения

В московской подземке запустят 24 поезда нового поколения
  • Фото: Метровагонмаш

    • В московском метро проводится обновление подвижного состава. В этом году в эксплуатацию введут 24 восьмивагонных состава нового поколения «Москва».

    По информации пресс-службы Московского метрополитена, новые поезда будут введены в эксплуатацию в течение 2017 года, испытания нового поезда «Москва» метрополитен совместно с ОАО «Метровагонмаш» проведет уже в январе.

    Сообщается также, что ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов, которые заменят подвижной состав на самой загруженной линии столичного метрополитена — Таганско-Краснопресненской.

    Из сообщения пресс-службы Московского метрополитена: «Поезда 765-й серии на 15% вместительнее прежних — они способны перевозить до двух тысяч человек. Для удобства пассажиров дверные проемы были увеличены до 1,4 метра, а между вагонами был организован сквозной проход по всему поезду. Количество поручней увеличено на 30%, добавлены специальные места для инвалидных колясок».

    Кроме того, все вагоны будут оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, также в них установят современную систему видеонаблюдения, передает «Интерфакс».

    Ожидается, что к 2020 году вагонный парк столичного метро будет обновлен почти на 60%.

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