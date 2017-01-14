В московской подземке запустят 24 поезда нового поколения

В московском метро проводится обновление подвижного состава. В этом году в эксплуатацию введут 24 восьмивагонных состава нового поколения «Москва».
Сообщается также, что ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов, которые заменят подвижной состав на самой загруженной линии столичного метрополитена — Таганско-Краснопресненской.
Из сообщения пресс-службы Московского метрополитена: «Поезда 765-й серии на 15% вместительнее прежних — они способны перевозить до двух тысяч человек. Для удобства пассажиров дверные проемы были увеличены до 1,4 метра, а между вагонами был организован сквозной проход по всему поезду. Количество поручней увеличено на 30%, добавлены специальные места для инвалидных колясок».
Кроме того, все вагоны будут оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, также в них установят современную систему видеонаблюдения, передает «Интерфакс».
Ожидается, что к 2020 году вагонный парк столичного метро будет обновлен почти на 60%.
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