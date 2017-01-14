В Таиланде на детском празднике разбился и взорвался военный самолет

При выполнении фигуры высшего пилотажа потерпел крушение самолет королевских ВВС Таиланда. Боевой истребитель JAS 39 Gripen разбился в разгар авиашоу, которое было приурочено к празднованию Дня детей.Bangkok Post, пилот погиб, никто из зрителей не пострадал. Трагедия произошла в 9:27 по местному времени (5:27 по Москве) в аэропорту города Хатъяй, который находится в южной провинции Сонгкхла. При выполнении фигуры высшего пилотажа одна из машин рухнула на взлетно-посадочную полосу и взорвалась.
Воздушную гавань закрыли, зрителей эвакуировали. В обстоятельствах случившегося разбирается специально созданный комитет по расследованию ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уже выразил соболезнования семье погибшего летчика.
Предполагается, что аэропорт возобновит работу в самое ближайшее время. В Таиланде День детей традиционно отмечается во вторую субботу января. В этом году по случаю праздника устроили авиашоу с участием боевых истребителей.
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