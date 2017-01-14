Пятилетней Насте из тульской деревни нужны деньги на лечение

Девочке из Тульской области нужна помощь. Пятилетняя Настя перенесла серьезное инфекционное заболевание — менингоэнцефалит. Болезнь вызвала осложнения. Ребенок страдает от тяжелых приступов эпилепсии, у постели круглосуточно дежурят родные. Попытаться поставить Настю на ноги готовы в московской клинике, но на дорогостоящее лечение нужны деньги.

Девочке бы сейчас изучать первые буквы, кататься на санках и рисовать принцесс, но тяжелая болезнь навсегда изменила ее жизнь. Пятилетняя голубоглазая Настя родилась абсолютно здоровой, а в 6 месяцев врачи обнаружили у нее менингоэнцефалит (воспаление оболочек головного мозга). Позже начались приступы эпилепсии, да такие сильные, что Настя задыхается. Справляться с недугом родители вынуждены сами, так как в маленьком поселке Тульской области медиков попросту нет., мама Насти: «Что я сама могу, то делаю. Здесь у нас ни медпункта, ни медсестры, да вообще врачи сюда не ездят. Как дочь заболела в 6 месяцев, у меня в доме врачей ни разу не было».Итог бесконечных поездок по больницам Тулы — рецепты на сильнодействующие препараты, которые часто оказываются бесполезными. Развитие Насти почти остановилось. Ее нельзя оставлять одну ни на минуту — у кроватки по очереди дежурят мама, папа и брат-старшеклассник., брат Насти: «Иногда бывают трудности, когда за ней ухаживать надо. Сейчас более-менее легче для меня. Когда мамка устает, я помогаю ей ночью с сестрой сидеть».Как передает, мама с папой заказали специальные ходунки, чтобы научить дочь ходить, но после каждого приступа крошечные достижения снова сходит на нет.: «Как она развивается? Она у нас никак не развивается. Сидит сама по себе, телевизор не смотрит, если музыкальные игрушки включим, она еще послушает, а так никакого развития у нас».Надежду подарили московские врачи. Они уверены, что девочка сможет развиваться, если купировать приступы эпилепсии, но для этого сначала надо пройти дорогостоящее обследование в специализированной клинике. 600 тысяч рублей — неподъемная сумма для деревенской семьи, в которой работает только отец.В том же году, когда родители узнали о болезни младшей дочери, произошло еще одно несчастье — полностью сгорел их дом. Теперь семья из 4 человек вынуждена ютиться в старой бабушкиной избушке с печным отоплением, удобства на улице, воды в доме нет вообще никакой, не то что горячей, есть только колодец во дворе.Строительство нового дома, которое семья начала после пожара, давно остановилось. Уцелевшую бытовую технику родители подумывают продать, чтобы собрать деньги на обследование дочери. Но без помощи неравнодушных людей им не справиться. С каждым днем состояние Насти ухудшается, поэтому диагностику нужно провести как можно раньше.