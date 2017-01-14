Суд официально развел Эмбер Хёрд и Джонни Деппа

Звезды Голливуда Джонни Депп и Эмбер Хёрд официально разведены. Суд
Лос-Анджелеса принял решение о расторжении их брака после 8 месяцев тяжб.
Судья отклонил требование Деппа наложить на Хёрд штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы откладывала процедуру развода, сообщает РИА Новости.
Кроме того, Депп подал в суд на своих менеджеров за неправильное распоряжение его деньгами, обвинив их в «потере» 25 миллионов долларов.
Скандал вокруг звездной пары разразился в мае прошлого года, когда актриса подала на развод, обвинив мужа в психологическом и физическом насилии над ней. Депп в ответ обвинил Хёрд в стремлении нажиться на нем.
Брак актеров просуществовал чуть больше года. Из-за Хёрд бросил мать своих детей Ванессу Паради, с которой прожил более 10 лет.
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