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  • 14.01, 06:05

Поклонская напомнила Киеву об уголовном деле против Порошенко

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Поклонская напомнила Киеву об уголовном деле против Порошенко

Поклонская напомнила Киеву об уголовном деле против Порошенко

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала призыв экс-замглавы генпрокуратуры Украины возбудить уголовное дело против президента Порошенко. По словам Поклонской, можно не заводить новое дело, а возобновить уже имеющееся.

Наталья Поклонская напомнила, что в феврале 2014 года Порошенко, Яценюк, Тягнибок, Турчинов, Парубий и другие организаторы «майдана» уже были внесены в единый реестр досудебных расследований «по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины» о насильственном захвате государственной власти.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Вот в рамках как раз этого уголовного производства было бы правоохранителям и удобно провести расследование по заявлению Рената Кузьмина. Думаю, что вполне логично в рамках того производства и проводить мероприятия для упрощения, быстроты и оперативности».

Накануне экс-замглавы Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин в Facebook обратился к председателю Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку с призывом возбудить уголовное дело о госизмене против президента страны Петра Порошенко. По словам Кузьмина, Порошенко «в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании „Рошен“ систематически совершает умышленные действия во вред Украине».
Опубликовано Ренатом Кузьминым 12 января 2017 г.

По мнению Поклонской, на Украине «в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины обязаны отреагировать и провести соответствующую проверку», передает ТАСС.

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