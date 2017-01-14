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  • 14.01, 04:34
Российские кинокритики назвали «Рай» Кончаловского лучшим фильмом года. Москва, кино, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские кинокритики назвали «Рай» Кончаловского лучшим фильмом года

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  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Российские кинокритики назвали «Рай» Кончаловского лучшим фильмом года

Российские кинокритики назвали «Рай» Кончаловского лучшим фильмом года

Российские кинокритики назвали «Рай» Кончаловского лучшим фильмом года
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • В столичном Доме кино прошла церемония вручения премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон».

    Лучшим российским фильмом 2016 года критики и киноведы назвали картину Андрея Кончаловского «Рай», выдвинутую на «Оскар» от России. Кончаловский также получил приз как лучший режиссер, передает РИА Новости.

    По словам режиссера, «Белый слон» — самый дорогой приз для него, «приз от родной русской критики».

    Это-победители премии •Белый слон•🐘 «Лучшим фильмом» стала картина Андрея Кончаловского(в центре) «Рай»💫 и мы узнали об этом в числе первых! Давид Алексеевич @dave_the_stranger , спасибо Вам за то,что организовали нам лучшую пятницу 13-е и Ваш юмор на сцене! В-восторг❣ #белыйслон #премиябелыйслон #давидшнайдеров #андрейкончаловский #рай #иванитвердовский #зоология #кириллсеребренников #ученик #александрсокуров #франкофония #коллектор #монахибес #киножурналисты #кинокритики #киноведы

    Фото опубликовано 👁‍🗨 T!NA EREMCHiK ✨ (@tina_eremchik)


    Приз лучшей актрисе получила Наталья Павленкова за фильм «Зоология», «Белого слона» за лучшую мужскую роль присудили Тимофею Трибунцеву за работу в ленте «Монах и бес». За исполнение ролей второго плана отмечены Светлана Брагарник («Ученик») и Борис Каморзин («Монах и бес»).

    Приз за лучшую музыку к фильму получил композитор Илья Демуцкий («Ученик»).

    Премия «Белый слон» учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России в 1998 году.

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