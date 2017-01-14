Российские кинокритики назвали «Рай» Кончаловского лучшим фильмом года

В столичном Доме кино прошла церемония вручения премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон».выдвинутую на «Оскар» от России. Кончаловский также получил приз как лучший режиссер, передает РИА Новости.
По словам режиссера, «Белый слон» — самый дорогой приз для него, «приз от родной русской критики».
Это-победители премии •Белый слон•🐘 «Лучшим фильмом» стала картина Андрея Кончаловского(в центре) «Рай»💫 и мы узнали об этом в числе первых! Давид Алексеевич @dave_the_stranger , спасибо Вам за то,что организовали нам лучшую пятницу 13-е и Ваш юмор на сцене! В-восторг❣ #белыйслон #премиябелыйслон #давидшнайдеров #андрейкончаловский #рай #иванитвердовский #зоология #кириллсеребренников #ученик #александрсокуров #франкофония #коллектор #монахибес #киножурналисты #кинокритики #киноведы
Приз лучшей актрисе получила Наталья Павленкова за фильм «Зоология», «Белого слона» за лучшую мужскую роль присудили Тимофею Трибунцеву за работу в ленте «Монах и бес». За исполнение ролей второго плана отмечены Светлана Брагарник («Ученик») и Борис Каморзин («Монах и бес»).
Приз за лучшую музыку к фильму получил композитор Илья Демуцкий («Ученик»).
Премия «Белый слон» учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России в 1998 году.
Комментарии